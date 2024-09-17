В Подмосковье привлечены к ответственности 11 незаконных перевозчиков мусора

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья вынесли постановления об административных наказаниях по фактам незаконной транспортировки и сброса отходов в южных округах региона. Установить нарушения помогли сотрудники органов внутренних дел по городским округам, сообщает пресс-служба ведомства.

Больше всего незаконных перевозчиков мусора было задержано в Ленинском городском округе. Пять водителей поплатились за незаконную транспортировку и еще один гражданин вынужден будет заплатить 40-тысячный штраф за сброс отходов на открытый грунт в селе Булатниково. Такие же наказания определены двум другим водителям, сгрузившим мусор в Домодедове и деревне Большое Толбино городского округа Подольск.

Минэкологии напоминает, что загрязнение или засорение окружающей среды, выразившееся в выгрузке или сбросе с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин отходов производства и потребления вне объектов размещения отходов или мест накопления отходов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц — от 60 тысяч до 80 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 120 тысяч рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.