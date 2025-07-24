В Подмосковье привезут мощи святого Николая Чудотворца

В подмосковное село Дмитровское в канун рождества святителя Николая Чудотворца привезут его мощи. Здесь состоится традиционное пешее паломничество. После литургии участников ждут чаепитие с выпечкой и рассказ об истории древнего храма.

10 августа состоится значимое для всех верующих событие — самую крупную в России частицу мощей Николая Чудотворца из Воскресенского Новодевичьего женского монастыря в Санкт-Петербурге привезут в село Дмитровское. 22 мая 2022 года в Храме Христа Спасителя ковчег был передан в монастырь патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

После литургии и чаепития начнется пешее паломничество во главе с архиепископом Одинцовским и Красногорским Фомой. Это часть программы по популяризации культурных и исторических достопримечательностей местности, которая входит в границы Туристско-рекреационного кластера (ТРК) «Звенигородский вектор». Он получил поддержку губернатора Московской области Андрея Воробьева.

По пути следования паломников сотрудники Звенигородского музея-заповедника будут рассказывать об исторических событиях. Поклониться мощам можно в храме свт. Николая на Николиной Горе с момента прихода паломников и до 14:00. Затем ковчег вернут в село Дмитровское. После окончания молебна в храме пройдет трапеза. В село участники вернутся на автобусах.

Программа мероприятия:

7:30 — встреча архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы.

8:00 — встреча мощей святителя Николая Чудотворца.

8:10-10:30 —литургия в храме великомученика Димитрия Солунского в селе Дмитровское.

10:30-11:00 — чаепитие на Подворье, рассказ об истории патриарших владений в данной местности.

11:00 — начало пешего паломничества в селе Дмитровское с остановками по пути следования и рассказами об истории местности и о ландшафтных объектах.

14:00 — завершение паломничества на Николиной Горе в храме святителя Николая. Молебен. Трапеза.

14:00-16:00 — возвращение на автобусах в село Дмитровское.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.