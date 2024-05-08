В Подмосковье привели в порядок более 60 памятников, посвященных героям ВОВ

В лесах Подмосковья приводят в порядок памятные мемориалы и памятники, посвященные героям ВОВ. В преддверии Дня Победы по всей области лесничие в свободное от работы время провели субботники, привели памятные места в порядок, убрали территорию рядом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«К празднику Великой Победы памятные места, братские могилы и мемориалы, расположенные в лесном фонде Московской области, сотрудники Комлесхоза приводят в порядок. Не забывают лесничие о них и в течение года — территория окашивается, по необходимости делается мелкий ремонт. Это дань памяти героям, отдавшим свои жизни за Великую Победу. Мы помним. Мы гордимся», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Подмосковные леса помнят страшные годы войны, когда орды немецко-фашистских захватчиков рвались к Москве и как их железные полки были изгнаны русским солдатом и отброшены далеко на запад. Лес воевал, скрывая партизанские отряды, маскирую нашу артиллерию и танки. Память о тех огненных боях навсегда осталась в рощах и перелесках Подмосковья.

Большая часть братских могил, обелисков и памятников расположены там, где шли ожесточенные бои — на территории лесничеств северо-западного направления: Волоколамского, Бородинского и Дмитровского.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.