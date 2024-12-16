сегодня в 20:30

В Подмосковье приведут в порядок территорию сквера в 2025 году

Территорию сквера вдоль Пролетарского проспекта в городском округе Щелково благоустроят в 2025 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Планируются в рамках благоустройства: подготовка территории, демонтажные работы, планировка участка, монтаж основных несущих конструкций, установка системы электроснабжения и электроосвещения, благоустройство и озеленение территории (МАФ и ограждения, дороги и покрытия).

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Щелково.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.