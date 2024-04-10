В Подмосковье приведут в порядок после зимы воинские мемориалы героям Великой Отечественной войны

В преддверии Дня Победы, подмосковные активисты и сторонники «Единой России» приступили к мониторингу и уборке территорий захоронений, воинских мемориалов, обелисков и других памятных мест, посвященных подвигу Советского народа в годы Великой Отечественной войны. Всероссийский субботник стартует 10 апреля и продлится в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память» до конца месяца, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Всего в Московской области 3076 мемориалов, обелисков и памятных мест. Ежегодно волонтеры «Единой России» посещают объекты, проверяют их состояние, приводят в порядок. По словам регионального координатора федерального партийного проекта «Историческая память», депутата Мособлдумы Владимира Вшивцева, такого рода мероприятия для партии «Единая Россия» являются традиционными и проходят ежегодно.

«Целью данной инициативы является сохранение и увековечение памяти о героическом прошлом страны, а также создание достойных условий для почитания памяти павших за Родину героев. Сохранить память о подвиге наших предков — означает сохранить свою историю. Наши солдаты совершили настоящий подвиг в той беспощадной и бесчеловечной войне, спасая жизни своих соотечественников. Мы должны быть едины и внести свой вклад в сохранение исторического наследия нашей страны и передать это будущим поколениям», — подчеркнул Владимир Вшивцев.

Он также отметил, что уход за местами захоронений, сохранение мемориалов и памятных мест, посвященных подвигу народа в годы Великой Отечественной войны — это самое меньшее, что можно сделать в знак благодарности и уважения нашим предкам.

Партийный проект «Историческая память» направлен на изучение и сохранение истории России, а также на поддержку и развитие культурного наследия страны.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.