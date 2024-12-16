сегодня в 12:15

В Подмосковье приведут в порядок лесопарковую зону в 2025 году

В Подмосковье проведут благоустройство лесопарковой зоны в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Специалисты намерены завершить работы в 2025 году. Планируется установить видеонаблюдение, систему оповещения, наружное электроосвещение, ограждение, малые архитектурные формы, павильоны, выполнить покрытие из тротуарной плитки и озеленение.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Одинцовского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.