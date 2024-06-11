В Подмосковье приступили к ликвидации борщевика вдоль дорог

В рамках третьего цикла работ по летнему содержанию в Московской области дорожники приступили к ликвидации борщевика вдоль дорог и уже устранили порядка 500 гектаров опасного растения. Работы традиционно проходят в два этапа: химическая обработка гербицидами и ручное окашивание, сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Помимо ликвидации борщевика дорожные службы продолжают еще ряд работ, в том числе восстанавливают разметку с использованием дорожной эмали, холодного и горячего пластика: уже обновили больше 5,6 тысяч км линейной разметки на региональных и муниципальных дорогах и разметку порядка 5,7 тысяч пешеходных переходов», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Также дорожники в полосах отвода убрали мусор и окосили траву — объем работ составил порядка 15 тыс. км, а еще продолжается мойка ограждений — вымыли 437 км, проезжей части — 20 тыс. км и тротуаров — 3,7 тыс. км.

В ведомстве напомнили, что дорожные службы региона в апреле перешли на летнее содержание. Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол. Сорняк трижды вытравливают химикатами.