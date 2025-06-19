сегодня в 18:55

В Подмосковье приняли законопроект о передаче сведений о сельхозземлях в ЕФГИС

В ходе 114-го заседания Мособлдумы министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных выступил с проектом закона, предусматривающим полномочие Минсельхозпрода по предоставлению сведений о землях сельхозназначения и участках, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий, в единую федеральную государственную информационную систему (ЕФГИС). Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Федеральным законодательством предусмотрено создание и ведение такой системы учета земель сельскохозяйственного назначения. Субъекты РФ, в свою очередь, могут актуализировать сведения и предоставлять данные — местоположение, состояние, фактическое использование участков. Для развития регионального агропрома нам важно, чтобы земля использовалась по назначению. Законопроект позволит усилить контроль за состоянием земельного фонда и рациональным использованием ресурсов», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Также законопроект содержит уточнение по процессу подачи заявок на получение господдержки в сфере развития сельского хозяйства и сельских территорий.

Порядок определен в соответствии с установленным законодательством РФ и законами Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.