В Подмосковье приняли закон, направленный на развитие аграрного сектора

18 декабря в рамках заседания Мособлдумы был принят закон, направленный на развитие аграрного сектора и сохранение сельскохозяйственных земель. Это — важный ресурс, который обеспечивает продовольственную безопасность, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Проект закона направлен на предотвращение их дальнейшего сокращения и закрепляет принцип охраны земли как средства производства в сельском хозяйстве. Так, с 1 марта 2026 года решения о переводе сельхозземель принимаются в соответствии с законом Московской области. Для перевода угодий требуется заключение Минсельхоза России, при включении земель в границы населенных пунктов проекты генеральных планов также согласуются с Минсельхозом России. Дополнительно с 1 января 2027 года вводится полный запрет на перевод особо ценных сельхозугодий», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве уточнили, что принятые меры позволят сохранить земли, укрепляя аграрный потенциал региона, и обеспечивать стабильное производство продукции растениеводства и животноводства. Также в Подмосковье продолжается работа по вводу в сельскохозяйственный оборот ранее неиспользуемых земель. Так, с начала 2025 года сельхозтоваропроизводители освоили более 7 тысяч гектаров залежных земель, распределенных по 26 городским и муниципальным округам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.