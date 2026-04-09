В Подмосковье приняли более 400 заявок от соцпредприятий

Более 400 заявок на включение в Реестр социальных предприятий Подмосковья поступило на региональный портал с начала 2026 года. Услуга доступна онлайн для субъектов малого и среднего бизнеса и предоставляется бесплатно, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Заявление на получение статуса социального предприятия можно подать на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Поддержка МСП». Для этого необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму. Решение направят в личный кабинет заявителя.

Статус социального предприятия могут получить юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые работают с социально уязвимыми категориями граждан. Также на него вправе претендовать компании, где трудятся социально незащищенные граждане, и организации, ведущие социально значимую деятельность в сферах образования, медицины, культуры и других направлениях.

В ведомстве напомнили, что подтверждать статус социального предприятия необходимо ежегодно. Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.