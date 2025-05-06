В Подмосковье приняли более 105 тыс заявлений на госуслуги по земле и имуществу

Любую земельно-имущественную услугу можно получить от 24 часов до 10 дней в электронном формате, благодаря чему увеличивается не только скорость, но и качество получения услуг заявителями. За 4 месяца этого года услугами ведомства воспользовались 105 475 граждан, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«За четыре месяца по земельно-имущественным услугам получено 105 475 обращений, что более чем на 10 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Традиционно рейтинг по количеству поступивших заявок в земельно-имущественной сфере возглавляет госуслуга по перераспределению земель и (или) земельных участков. За ней обратились 22 877 раз. На втором месте — 21490 заявок — предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. На третьем — 11 991 обращение — предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Услуги земельно-имущественного блока можно получить в электронном виде на региональном портале государственных услуг в разделе «Земля и стройка» — «Имущественные отношения».

7 мая в 13:00 пройдут онлайн вебинары, на которых специалисты министерства расскажут пользователям о государственных и муниципальных услугах, о типовых ошибках, которые допускаются при подаче документов, о причинах отказов в предоставлении услуг и многом другом. К вебинарам могут присоединиться как физические, так и юридические лица.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.