В Подмосковье приняли 285 звонков по вопросам ветеринарии на новогодних праздниках

Элементы новогоднего декора, угощения с праздничного стола и не только могли навредить здоровью питомцев, громкие звуки фейерверков — вызвать испуг или стать причиной того, что животное убежало. В Подмосковье для оперативной помощи владельцам домашних животных работает единый кол-центр по вопросам ветеринарии — в период праздничных дней специалисты приняли 285 звонков. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Основные запросы касались графика работы государственных учреждений ветеринарии, оформления необходимых документов для путешествия с животным за рубеж или по России. Также владельцы обращались по вопросам терапии, в том числе оказания экстренной помощи, записи питомцев на стерилизацию и вакцинацию.

Кроме того, поступали звонки от хозяев животных, потерявшихся во время прогулки. Ветеринары напоминают, что в данной ситуации идентифицировать и вернуть питомца домой будет быстрее, если у него установлен микрочип. Специалисты считают код, найдут в базе данных контакты владельца и свяжутся с ним.

Позвонить в единый кол-центр по вопросам ветеринарии можно по телефону: 8 (495) 668-01-25, ежедневно с 9:00 до 21:00. Операторы помогут оформить запись к ветеринарному врачу, уточнят график работы ближайшей клиники, часы приема нужного специалиста, расскажут, как подготовить животное к процедуре, и ответят на интересующие вопросы, связанные с домашними питомцами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.