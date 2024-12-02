В Подмосковье президентская программа управленческих кадров продлится до 2030 года

В Москве прошла ежегодная конференция организаторов и исполнителей мероприятий президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства России. Она успешно работает уже более 27 лет, продолжая обновляться и адаптироваться к новым экономическим условиям, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

В 2023/24 учебном году 1809 человек прошли обучение в рамках программы, и ее участников представляют разнообразные отрасли, включая обрабатывающее производство, машиностроение, строительство, торговлю и другие. Основная часть участников — представители малого и среднего бизнеса.

Программа будет продолжаться до 2030 года с актуализацией учебных курсов, что позволит адаптировать ее содержание к текущим и будущим потребностям экономики России. Важной частью изменений станет ужесточение критериев отбора образовательных организаций для участия в программе, что повысит качество и соответствие обучения актуальным требованиям.

Одной из основных тем конференции стал кадровый дефицит в России. Участники отметили, что для преодоления этой проблемы необходимо увеличить производительность труда и сосредоточить усилия государства, бизнеса и образовательных учреждений на подготовке квалифицированных специалистов.

Важно подчеркнуть нехватку в стране специалистов в различных секторах, включая туристическую отрасль (дефицит 400 тыс. человек) и более широкий дефицит в экономике (около 5 миллионов человек).

Например, Московская область ведет активную работу по кадровым вопросам. Так, регион является активным участником национального проекта «Производительность труда», который включает в себя не только работу по настройке производственных процессов, но и обучение кадров, а также формирует на предприятиях систему наставничества. Обучение практикам бережливого производства проводят специалисты Федерального и Регионального центров компетенций, и на сегодняшний день такое обучение прошли уже более 5,2 тыс. сотрудников подмосковных промпредприятий. Кроме того, в рамках программы «Кадры для импортозамещения» 103 компании Подмосковья заключили соглашения с 44 образовательными учреждениями региона. Суммарно подписано уже 119 соглашений, результатом которых станет фактически целевая подготовка специалистов, необходимых для реализации важнейших проектов технологического суверенитета на территории Московской области.

Особое внимание в рамках мероприятия также было уделено зарубежным стажировкам, которые с 2022 года переориентированы на страны, с которыми Россия активно сотрудничает (Иран, Турция, Египет, Китай, Казахстан и другие).

Эти стажировки оказывают значительное влияние на экономику, так как помогают ускорить выход на реализацию соглашений с иностранными партнерами и привлекают инвестиции в Россию.

На конференции обсуждалась поддержка российских компаний в рамках внешней торговли, в том числе меры, направленные на расширение экспортных возможностей и привлечение иностранных инвестиций. В Подмосковье, например, в этом направлении активно работает региональный фонд поддержки ВЭД Московской области. Так, за 10 месяцев этого года услугами Фонда воспользовались более 1 200 компаний. Также подмосковный Фонд ВЭД провел 6 международных бизнес-миссий, 25 вебинаров и семинаров, а также два потока акселерационной программы «Экспортный форсаж» и один поток бизнес-акселератора «Экспортеры 2.0». Кроме того, Фонд организовал участие более 100 региональных компаний в 15 международных выставках.

Например, благодаря участию в «Экспортном форсаже», компания «ИНВЕСТГРУПП АТЛАС» смогла выйти на зарубежные рынки. Компания заключила три экспортных контракта с новыми партнерами. Были подписаны договоры с предприятиями Узбекистана и Кыргызстана на общую сумму 6,5 млн. руб. В ближайшие планы предприятия входит расширение географии поставок на Молдову, Казахстан, а также выход на рынок дальнего зарубежья — Турцию и Иран.

Услуги фонда ВЭД Подмосковья предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России. Подробнее о мерах поддержки экспортеров в Московской области на инвестиционном портале региона.

В ходе дискуссий участники поднимали вопросы перехода российской экономики к экономике предложения, где важно повысить производительность труда и улучшить технологическое оснащение предприятий. Проблемы технологического отставания остаются основным вызовом для экономики.

Важно отметить работу ассоциаций выпускников президентской программы, которые способствуют обмену опытом и поддержанию профессиональных связей между участниками. Эти ассоциации играют ключевую роль в поддержке качества подготовки кадров и в дальнейшей интеграции выпускников в различные отрасли экономики.

Конференция продемонстрировала значимость президентской программы в подготовке управленцев, обсудила важные проблемы кадрового дефицита в различных секторах экономики, предложила меры по улучшению образовательных программ и стимулированию международного сотрудничества. Важно, что программа продолжит развиваться с учетом современных экономических и технологических вызовов, что повысит ее значимость для развития России в ближайшие годы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.