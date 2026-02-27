В Подмосковье пресекли незаконное сжигание отходов в двух округах

Инспекторы пресекли две попытки незаконного сжигания отходов в Ленинском и Раменском округах Подмосковья. Нарушители демонтировали оборудование и будут привлечены к ответственности, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Нарушения выявили вблизи деревни Горки Ленинского округа и рядом с деревней Панино Раменского округа. В ходе надзорных мероприятий специалисты обнаружили установки для сжигания отходов и добились их демонтажа. В отношении виновных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях.

«Нарушения выявлены в Ленинском округе, вблизи деревни Горки, а также в Раменском округе, недалеко от деревни Панино. В ходе надзорных мероприятий оба устройства были демонтированы. Нарушители будут привлечены к административной ответственности», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Он добавил, что в феврале в деревне Горки уже фиксировали аналогичную попытку сжигания мусора. Тогда печь также демонтировали по требованию инспекторов эконадзора.

С начала недели сотрудники управления госэконадзора рассмотрели 174 обращения жителей о возможных нарушениях природоохранного законодательства. Проведено 15 надзорных мероприятий и вынесено 38 предостережений о недопустимости нарушений.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что нужно организовать работу по наказанию ответственных за несанкционированные свалки.

«Я считаю, что очень важно организовать работу по наказанию тех, кто допускает такое безобразие (несанкционированные свалки — ред.). <…> Убирать мусор мы будем, безусловно, но согласитесь, что такие поступки и такие навалы мусора — это что-то несоответствующее духу времени. Я считаю, что тоже важно на это обратить внимание», — сказал Воробьев.