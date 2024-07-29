В Подмосковье пресечены попытки незаконного обращения с отходами в трех округах

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья в ходе контрольных (надзорных) мероприятий пресекли попытки образования незаконных свалок в трех городских округах. Во всех случаях на место были вызваны сотрудники полиции, сообщает пресс-служба ведомства.

«Нарушители пытались сбросить строительные отходы и грунты в деревне Зайцево Одинцовского округа, вблизи деревни Грибово в Павловском Посаде и в Люберцах, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Сотрудники полиции задержали три самосвала. В отношении нарушителей составлены протоколы, они будут привлечены к административной ответственности».

Министр также сообщил, что на минувшей неделе средствами фотофиксации было выявлено 42 факта незаконного перемещения строительных отходов. Вынесены постановления об административном наказании на общую сумму 805 тысяч рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.