В Подмосковье пресечена деятельность трех незаконных точек приема стройотходов

Минэкологии Московской области совместно с сотрудниками полиции проведены надзорные мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений правил обращения со строительными отходами. На прошлой неделе они зафиксированы сразу в нескольких местах: Одинцовский округ вблизи села Лайково, Богородский вблизи города Ногинск и Домодедово вблизи микрорайона Белые Столбы, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе надзорных мероприятий, проведенных совместно с ОМВД России по Одинцовскому г. о., МУ МВД России «Ногинское» и ОМВД России по г. о. Домодедово выявлены несанкционированные точки приема строительных отходов. По итогам проведенных надзорных мероприятий, во всех трех случаях незаконная деятельность пресечена, а транспортные средства задержаны.

«Борьба с несанкционированным приемом и размещением строительных отходов является одним из приоритетных направлений работы Минэкологии, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида. — Нелегальные пункты приема строительных отходов наносят серьезный ущерб окружающей среде и экономике региона, поскольку не обеспечивают должной утилизации и переработки отходов».

Минэкологии Московской области напоминает, вывоз строительных отходов должен осуществляться исключительно на легальные объекты. Актуальный реестр лицензированных объектов приема (переработки) стройотходов и станций перегруза доступен на сайте министерства. Реестр регулярно обновляется.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.