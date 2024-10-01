В Подмосковье предусмотрены меры социальной поддержки для пожилых граждан
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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отмети, что в Подмосковье предусмотрены меры социальной поддержки для пожилых граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
1 октября отмечается День пожилого человека.
«В этот день мы выражаем безмерную благодарность нашему старшему поколению. Вы — хранители традиций, обладатели ценнейшего жизненного опыта и мудрости, которые продолжают вдохновлять каждого из нас. Рад видеть, как многие из вас остаются активными, жизнелюбивыми и полными энергии. Мы, в свою очередь, делаем всё возможное, чтобы сохранять и поддерживать связь поколений, обеспечивать достойный уровень жизни пожилых людей в Подмосковье. Особое внимание уделяем оказанию всесторонних мер социальной поддержки», — сказал Брынцалов.
Меры поддержки жителей пожилого возраста в Подмосковье
Бесплатный проезд
Бесплатный проезд в пассажирском транспорте общего пользования Московской области, Москвы, Московском метрополитене и на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.
Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области (автобус, троллейбус, трамвай) по маршрутам регулярных перевозок и на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении.
Компенсации за капремонт, вывоз мусора
Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате за обращение с твердыми коммунальными отходами в размере:
- 50% (для 70-летних и старше);
- 100% (для 80-летних и старше).
Ежемесячная денежная компенсация на уплату взноса на капитальный ремонт собственникам жилых помещений в размере:
- 50% (для 70-летних и старше);
- 100% (для 80-летних и старше).
Подарки к юбилейным датам
Памятные подарки к юбилею с 80 лет.
Ежемесячные доплаты
Ежемесячная доплата, обеспечивающая увеличение дохода до 20 тыс. рублей. Компенсация предусмотрена для тех, кто:
- Получает пенсию ниже 20 тысяч рублей;
- Старше 65 лет;
- Не работает;
- Живет в Подмосковье не менее 10 лет;
- Проживает один или вместе с другим неработающим пенсионером.
Лекарственное обеспечение
Лицам, родившимся до 1 января 1935 года, за исключением лиц, социальная поддержка которым установлена законодательством РФ, предоставляется оплата в размере 50% от стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам врачей.
Долговременный уход
В Подмосковье реализуется социальный проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами. В рамках проекта родственники граждан с ограниченными возможностями здоровья получают возможность устроиться в социальные центры и получать зарплату, ухаживать за своими близкими.
Изначально проект был реализован в городских округах Орехово-Зуевский, Егорьевск, Воскресенск, Мытищи, Долгопрудный и Лобня. Теперь он расширяется на Ступино и Каширу.
Дополнительно
Бесплатные санаторно-курортные путевки.
Изготовление и ремонт зубных протезов.
«Активное долголетие»
В рамках проекта женщинам, достигшим возраста 55 лет, и мужчинам, достигшим возраста 60 лет, а также лицам, получающим пенсию за выслугу лет, старше 50 лет, в клубах «Активного долголетия» предоставляются услуги по поддержанию активного здорового образа жизни.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проекту «Активное долголетие» исполнилось 5 лет. За это время, по его словам, к проекту присоединились 355 тыс. человек.
«Сегодня, в День пожилого человека, желаю нашему старшему поколению крепкого здоровья, бодрости духа и отличного настроения!» — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Самому старшему из участников проекта «Активное долголетие» 97 лет. Занятия посещают более 900 супружеских пар, еще 13 пар познакомились на проекте и стали семьями.