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В Подмосковье предусмотрены меры социальной поддержки для пожилых граждан

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отмети, что в Подмосковье предусмотрены меры социальной поддержки для пожилых граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

1 октября отмечается День пожилого человека.

«В этот день мы выражаем безмерную благодарность нашему старшему поколению. Вы — хранители традиций, обладатели ценнейшего жизненного опыта и мудрости, которые продолжают вдохновлять каждого из нас. Рад видеть, как многие из вас остаются активными, жизнелюбивыми и полными энергии. Мы, в свою очередь, делаем всё возможное, чтобы сохранять и поддерживать связь поколений, обеспечивать достойный уровень жизни пожилых людей в Подмосковье. Особое внимание уделяем оказанию всесторонних мер социальной поддержки», — сказал Брынцалов.

Меры поддержки жителей пожилого возраста в Подмосковье

Бесплатный проезд

Бесплатный проезд в пассажирском транспорте общего пользования Московской области, Москвы, Московском метрополитене и на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области (автобус, троллейбус, трамвай) по маршрутам регулярных перевозок и на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении.

Компенсации за капремонт, вывоз мусора

Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате за обращение с твердыми коммунальными отходами в размере:

50% (для 70-летних и старше);

100% (для 80-летних и старше).

Ежемесячная денежная компенсация на уплату взноса на капитальный ремонт собственникам жилых помещений в размере:

50% (для 70-летних и старше);

100% (для 80-летних и старше).

Подарки к юбилейным датам

Памятные подарки к юбилею с 80 лет.

Ежемесячные доплаты

Ежемесячная доплата, обеспечивающая увеличение дохода до 20 тыс. рублей. Компенсация предусмотрена для тех, кто:

Получает пенсию ниже 20 тысяч рублей;

Старше 65 лет;

Не работает;

Живет в Подмосковье не менее 10 лет;

Проживает один или вместе с другим неработающим пенсионером.

Лекарственное обеспечение

Лицам, родившимся до 1 января 1935 года, за исключением лиц, социальная поддержка которым установлена законодательством РФ, предоставляется оплата в размере 50% от стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам врачей.

Долговременный уход

В Подмосковье реализуется социальный проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами. В рамках проекта родственники граждан с ограниченными возможностями здоровья получают возможность устроиться в социальные центры и получать зарплату, ухаживать за своими близкими.

Изначально проект был реализован в городских округах Орехово-Зуевский, Егорьевск, Воскресенск, Мытищи, Долгопрудный и Лобня. Теперь он расширяется на Ступино и Каширу.

Дополнительно

Бесплатные санаторно-курортные путевки.

Изготовление и ремонт зубных протезов.

«Активное долголетие»

В рамках проекта женщинам, достигшим возраста 55 лет, и мужчинам, достигшим возраста 60 лет, а также лицам, получающим пенсию за выслугу лет, старше 50 лет, в клубах «Активного долголетия» предоставляются услуги по поддержанию активного здорового образа жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проекту «Активное долголетие» исполнилось 5 лет. За это время, по его словам, к проекту присоединились 355 тыс. человек.

«Сегодня, в День пожилого человека, желаю нашему старшему поколению крепкого здоровья, бодрости духа и отличного настроения!» — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Самому старшему из участников проекта «Активное долголетие» 97 лет. Занятия посещают более 900 супружеских пар, еще 13 пар познакомились на проекте и стали семьями.