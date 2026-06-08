В Подмосковье предупредили о мошенниках в турестической сфере

Главное управление региональной безопасности Московской области сообщило о росте киберпреступлений в туристической сфере с началом сезона отпусков 2026 года. Злоумышленники используют дипфейк-звонки, фейковые сайты и чат-боты для хищения денег и данных путешественников, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

С наступлением лета в России активизировались туристические мошенники. В 2026 году они используют новые технологии: массовые дипфейк-звонки и видеосообщения от имени сотрудников турфирм, чтобы убедить граждан внести предоплату за несуществующие туры. В мессенджерах появились чат-боты, маскирующиеся под службы поддержки сервисов бронирования, а также гиперперсонализированные фишинговые письма с использованием данных из утечек.

Сохраняются и классические схемы обмана. Мошенники создают копии сайтов авиакомпаний, турагентств и сервисов аренды жилья, предлагая «горящие туры» и дешевые билеты без реального бронирования. Распространены сообщения об «изменении даты рейса» или «необходимости доплаты» со ссылками на поддельные ресурсы, где похищают данные банковских карт. Также злоумышленники взламывают аккаунты отелей и турагентств, рассылая клиентам ложные требования срочно подтвердить или оплатить бронь.

Отдельно отмечается мошенничество с арендой жилья. Потенциальной жертве предлагают выгодный вариант с условием перевести предоплату напрямую владельцу. После получения денег аферисты прекращают связь.

Ведомство рекомендует проверять дату создания сайта, не переходить по ссылкам из СМС и сообщений от незнакомцев и не вносить предоплату без тщательной проверки документов. В управлении подчеркнули, что реальные компании не навязывают услуги по телефону и не требуют немедленной оплаты через подозрительные ссылки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что биометрия потихоньку проникает в жизнь людей, она обеспечивает удобство.

«Когда человеку удобно и комфортно, внедрение будет идти быстрее: телефон ли это, биометрический ли замок это дверной, банковские чаты, еще какие-то сервисы», — сказал Воробьев.