В Подмосковье предупредили о фиксации въезжающих в лес авто и штрафах за нарушение

Помимо усиленных патрулей лесной охраны совместно с полицией и МЧС, нарушения режима ограничений фиксируют камеры-фотоловушки, особенно когда в подмосковных лесах установился IV класс пожарной опасности и до 9 сентября в 13 лесничествах (https://t.me/mosoblcomles/8918) введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Въезжающие в лес автомобили фиксируются в любое время суток, даже глубокой ночью, искусственный интеллект распознает государственный номер, на водителя составляется протокол, а данные передаются в правоохранительные органы и такое нарушение карается штрафом до 50 тыс. рублей по статье 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах».

Только с начала сентября фотоловушки зафиксировали 56 нарушений, связанных с въездом автотранспорта в леса. 56 автомобилистам вскоре придет «письмо счастья», в котором будет штраф на 50 тыс. рублей.

А в случае, если ваш автовизит привел к возгоранию, то последует уголовная или административная ответственность:

лишение свободы на срок до 10 лет;

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

Контактные данные специализированной диспетчерской службы лесного хозяйства Московской области для рассмотрения обращений граждан в период введения ограничений: тел. 8 (800-10) 0-94-00, 8(915)245-89-66, электронная почта: clh.rds@mail.ru.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.