В рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2025» Московская область представила передовые методы генетики в животноводстве — работу интерактивной SNP-лаборатории. Прямо на стенде региона специалисты Центра геномной селекции компании «Мираторг» показывали в реальном времени, как по капле крови можно определить будущую продуктивность теленка. За всем процессом посетители могли наблюдать на экране, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Единственная аккредитованная SNP-лаборатория расположена в Домодедово. Здесь используют современную технологию анализа ДНК: всего несколько миллилитров биоматериала позволяют определить животных с лучшим здоровьем, продуктивностью и плодовитостью. Процесс включает 4 ключевых этапа: выделение ДНК, ее очистку, перенос в специальный раствор и нанесение на чип с 50 тысячами известных фрагментов генома. Один такой чип способен проанализировать до 96 образцов одновременно. Все происходит с помощью автоматизированных систем, что значительно ускоряет работу.

Конечный результат — получение полноценного геномного паспорта животного, по которому владелец хозяйства может сразу определить лучших особей для разведения. Таким образом, по сравнению с традиционным методом, скорость селекции увеличивается в 100 раз. SNP-лаборатория проводит более 400 тысяч исследований в год, а услугами уже пользуются предприятия из 20 регионов страны, Центр планирует расширять географию.

Увидеть, как проходит весь процесс подбора ДНК в SNP-лаборатории — от отбора капель биоматериала до готового результата, можно в ролике в официальном Telegram-канале Минсельхоза Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.