В Подмосковье представили пилотный проект по мониторингу ведения бизнеса

Комитет по конкурентной политике Московской области представил доклад о пилотном проекте по применению в субъектах Российской Федерации практики Московской области по оперативному мониторингу удовлетворенности предпринимателей условиями ведения бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пилотный проект внедрен в рамках соглашения о совместном развитии конкуренции в Московской, Тверской и Тульской областях, которое было подписано 16.06.2022 в Санкт-Петербурге.

Участники проекта: ФАС России, Московская область, Тверская область, Тульская область.

«Почти 14 тыс. респондентов из трех регионов участвовали в нашем опросе, учитывающем мнения предпринимателей об условиях ведения бизнеса. Участники из Подмосковья проявили наибольшую активность, возможно, потому что мы достаточно часто проводим подобные мероприятия в регионе. Межрегиональный формат такой практики запустили в ноябре 2024 года впервые, результаты уже проанализированы и направлены коллегам. В ходе опроса можно было оставить свое мнение о факторах, препятствующих ведению предпринимательской деятельности, о потребностях и перспективах развития бизнеса, а также направить свои дополнительные предложения», — рассказал заместитель руководителя комитета по конкурентной политике Московской области Вахтанг Кордзахия.

Практика позволяет определить текущие и предполагаемые потребности участников экономических отношений, сформировать наиболее востребованные предпринимателями форматы взаимодействия органов власти с бизнес-сообществом, в том числе механизмы обратной связи, разработать мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции, выявить административные барьеры, расширить перечень мер поддержки и многое другое.

В ходе мероприятия практика проведения мониторинга конкурентной среды получила высокую оценку и была рекомендована для тиражирования в других субъектах РФ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.