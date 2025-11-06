В Подмосковье предотвратили сброс 80 кубометров строительного мусора

Очередной межведомственный рейд по пресечению несанкционированной транспортировки отходов строительства, сноса и грунтов состоялся на территории Подмосковья, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с представителями Минэкологии Московской области, МВД РФ и ГУРБ Московской области провели экологический рейд в Одинцовском городском округе и в муниципальном округе Истра.

В результате мероприятия было проверено 26 единиц техники, у 5 из которых отсутствовали необходимые для перевозки документы. В отношении нарушителей составлено 4 протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ, 1 протокол по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ и 1 протокол по ч. 1 ст. 6.26 КоАП МО. Также 4 единицы транспорта отправлены на специализированную стоянку.

Так, благодаря рейду предотвращен сброс строительных отходов объемом 80 кубометров.

Ранее вице-Губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что экологические рейды проходят регулярно в различных округах региона с целью недопущения нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и во избежание образования несанкционированных навалов.

Водители должны иметь специальный талон на вывоз ОССиГ, получить который можно на региональном портале государственных услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.