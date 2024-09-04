В Подмосковье предоставлено более 1,8 тыс сведений о должниках и их имуществе

В 2022 году Минмособлимущество на региональном портале госуслуг запустило не имеющие аналогов в России две новые электронные услуги по предоставлению сведений по запросу арбитражных управляющих. Чуть позже услуга стала комплексной, благодаря чему арбитражные управляющие Московской области могут получить подробные сведения о должниках и их имуществе по одному онлайн-заявлению по ссылке , сообщает пресс-служба ведомства.

Почти за два года предоставлено 1887 таких сведений: на региональном уровне рассмотрено 1456 заявок, на муниципальном — 431 заявка.

Получить бесплатную государственную услугу могут временные, внешние, конкурсные, административные, финансовые арбитражные управляющие, а также их представители. Предоставляется она в течение 3 рабочих дней.

При наличии арендных отношений на имущество или земельные участки, находящиеся в муниципальной или региональной собственности, или их отсутствии в адрес арбитражного управляющего, согласно Административному регламенту, направляются уведомления о наличии (отсутствии) сведений об арендных отношениях должника с Минмособлимуществом или органами местного самоуправления.

Для получения услуги необходимо предоставить следующие документы:

заявление о предоставлении государственной услуги;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);

судебный акт Арбитражного суда об утверждении арбитражного управляющего.

Информация о результате предоставления услуги автоматически направляется заявителю (представителю заявителя): в личный кабинет на РПГУ и по электронной почте. Кроме того, заявитель (представитель заявителя) может самостоятельно получить информацию о готовности результата предоставления услуги с помощью сервиса РПГУ «Узнать статус заявления».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.