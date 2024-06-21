В Подмосковье предоставят субсидии на проекты мелиорации

Минсельхозпродом Московской области заключены первые соглашения о предоставлении субсидий на мелиоративные мероприятия. Общая сумма выплат составит более 54 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Первыми получателями субсидий стали ООО «Лесные дали», ЗАО «Куликово» и АО «Агрофирма Сосновка». Их проекты были отобраны Минсельхозом России для федерального софинансирования на основании результатов отбора в 2023 году. Благодаря проведению мелиоративных работ, более 924 га земли были введены в оборот и эксплуатацию.

Каждый год министерство сельского хозяйства России принимает документы от регионов для участия в отборе проектов мелиорации, которые претендуют на поддержку в рамках Государственной программы по эффективному использованию земель сельскохозяйственного назначения и развитию мелиоративного комплекса Российской Федерации.

Процесс отбора заявок на получение субсидий для проектов по мелиорации в Московской области продолжается. Программа предусматривает возмещение части затрат на гидромелиорацию и культуртехнику.

Сельскохозяйственные товаропроизводители, зарегистрированные в Московской области, могут участвовать в отборе. Проекты, направленные на повышение эффективности сельского хозяйства, должны быть завершены в 2024 или 2025 году. Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.