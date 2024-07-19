В Подмосковье предложили ввести мораторий на усыновление российских детей за границу

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила ввести мораторий на усыновление российских детей за границу на период проведения СВО, сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

Так Мишонова в эфире программы «Осторожно! Дети» на радио Sputnik отреагировала на предложение депутатов Государственной Думы РФ запретить передавать детей на усыновление иностранцами в страны, в которых разрешена смена пола.

Подмосковный детский правозащитник поддержала инициативу законодателей, однако высказалась в пользу введения временного запрета на усыновление граждан России иностранцами, не важно, дружественных или не дружественных стран.

«Я против усыновления (ред. — иностранцами), потому что мы не будем знать все равно, что будет с нашими детьми. Я не хочу, чтобы наши дети уезжали с иностранцами. (…) В такой непростой период для нашей страны я бы ввела мораторий на усыновление наших детей иностранцами. Может быть сейчас это временная мера, и потом мы придем к чему-то другому, но сейчас нам нужен мораторий на усыновление наших российских детей иностранцами вне зависимости от страны — дружественная она или нет», — сказала Мишонова в эфире радио Sputnik.

Как пояснила уполномоченный по правам ребенка в Московской области, такое предложение связано с тем, что в ситуации политической напряженности и антироссийских санкций, а также подогреваемых русофобских настроений в мире, органы опеки не могут гарантировать безопасность передаваемых за рубеж опекунам и усыновителям российских детей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.