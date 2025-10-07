В Подмосковье предложили передать мандат депутата Мособлдумы Игорю Власову

Подмосковная «Единая Россия» предложила передать мандат депутата Мособлдумы Игорю Власову. Соответствующее решение было принято на заседании Президиума политсовета подмосковного отделения партии. Оно будет направлено в Мособлизбирком, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Как отметил секретарь регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, решение принято оперативно, чтобы у жителей как можно скорее появился свой представитель в областном парламенте.

«Чтобы они могли приходить к нему на прием, совместно решать вопросы и проблемы, волнующие людей, и вместе определять приоритеты в округе», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Игорь Иванович Власов родился 19 января 1967 года в деревне Андрейково Рузского района Московской области.

Окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени областной педагогический институт им. Н. К. Крупской.

Работал учителем истории, директором подмосковных школ. С 2023 года — председатель Совета депутатов муниципального округа Истра.

В конце сентября Мособлдума досрочно прекратила полномочия депутата Сергея Маликова. Перед этим Президиум регионального политсовета «Единой России» принял решение исключить его из партии за неисполнение обязанностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.