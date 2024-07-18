В Подмосковье предложили дроны для борьбы с налетами чаек

Жители Клина Московской области пожаловались на звонкие крики чаек, которые не затихают на протяжении всего дня. Основатель проекта АНО «Орнитарий» Вадим Мишин рассказал, что проблема с чайками актуальна и для Москвы, а также предложил способ борьбы с этими назойливыми пернатыми. Он считает, что в таких ситуациях необходимо использовать дроны-муляжи ловчих птиц, сообщает aif.ru .

«Это ужас какой-то! Они начинают орать с 3:20 утра и на весь день. Словно на причале живем», — поделился житель Клина.

Кроме того, местные жители отмечают, что чайки не только не дают спокойствия криками, но и загаживают город.

Основатель проекта АНО «Орнитарий» Мишин рассказал, что за последние годы численность чаек увеличилась.

«При этом чайки бывают разных видов. Есть „Хохотунья“, так она вообще орет каким-то адским ведьминским смехом», — отметил эксперт.

Количество чаек непосредственно связано с наличием твердых бытовых отходов. Свалки и обширные мусорные кучи служат для них основным источником пищи. Характерной особенностью чаек является их всеядность, они непривередливы в выборе еды, и даже гниль их вполне устраивает.

Для наиболее результативной борьбы с чайками Мишин рекомендовал применять метод с использованием ловчих птиц. В этом комплексном подходе задействуются дроны-муляжи, например, имитирующие ястребов, которые летают и издают звуки, характерные для ястребов. Чайки испытывают страх перед ними.

Ключевым аспектом является разгон колонии, где гнездятся чайки. Необходимо также время от времени выпускать реальную хищную птицу, чтобы поддерживать реальность угрозы, иначе чайки привыкнут и будут игнорировать муляжи, объяснил специалист.

Как ранее отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.