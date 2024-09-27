В Подмосковье поздравили работников дошкольных учреждений

27 сентября в России отмечается День воспитателя и работников дошкольного. Дата установлена в 2004 году, с соответствующей инициативой вышли сами воспитатели. Секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что в Подмосковье, в сфере дошкольного образования работает более 35 тысяч воспитателей, а в садиках региона ходит более 423,4 тысячи детей, передает пресс-служба партии.

«Каждый воспитатель открывает для наших детей удивительный мир знаний, помогает развивать их способности и таланты. Благодаря этому труду, любознательные малыши делают первые шаги к познанию окружающего мира. Мы многое делаем для того, чтобы в регионе были созданы комфортные условия как для воспитанников, так и для специалистов. Продолжаем открывать современные детские сады, каждый год создаем дополнительные места для малышей», — сказал Игорь Брынцалов.

Он также подчеркнул, что в Московской области установлены специальные меры поддержки воспитателей. В частности, с 1 января 2022 года установлены ежемесячные доплаты за напряженный труд. Руководителям, педагогическим работникам в муниципальных детских садах и дошкольных группах школ — 5 000 рублей; младшим воспитателям (помощникам воспитателей) — 2 500 рублей.

По словам регионального координатора партийного проекта «Новая школа», депутата Мособлдумы Лидии Антоновой, в регионе также действуют «подъемные» для молодых специалистов — выпускники ВУЗов или учреждений СПО, которые приступили к работе в образовательной организации, получают выплату 150 тысяч рублей, из которых 50 тыс. рублей при приеме на работу, а 100 тыс. руб. — по окончании второго года работы в образовательной организации.

Мероприятия по чествованию педагогов и воспитателей дошкольного образования проходят в каждом муниципалитете Московской области. Так, в Лыткарино депутат Мособлдумы Владимир Жук поздравил дошкольных работников муниципалитета с Днем воспитателя.

Региональный парламентарий совместно с городскими депутатами и активистами «Молодой Гвардии» посетили 3 дошкольных учреждения и вручили воспитателям благодарственные письма в знак признательности за их нелегкий и важный труд.

«Вы выбрали удивительную и непростую профессию. Ваша работа — это ежедневный подвиг, ведь необходимо быть и педагогом, и психологом, и немного врачом. Спасибо вам за ваше доброе сердце и заботу, которую вы дарите нашим детям. Поздравляю с Днем воспитателя и желаю, чтобы рядом всегда был дружный коллектив, отзывчивые родители и, конечно, послушные, счастливые дети», — отметил он.

Депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев посетил фестиваль «Мы вместе» в Можайске, который прошел в честь педагогов. На сцене звучали музыкальные номера, танцевальные выступления и трогательные стихотворения, которые были подготовлены детьми и их наставниками.

Поздравляя работников дошкольных учреждений, депутат отметил, что значимость их работы и важность поддержки детей на начальном этапе их образовательного пути.

Лучшим работникам также были вручены награды, подчеркивающие их вклад в развитие дошкольного образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.