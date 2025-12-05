В Подмосковье поступило свыше 1,4 тыс заявок на отчет опекуна совершеннолетнего онлайн

С начала года на портале госуслуг Подмосковья подано более 1,4 тысячи заявок на оформление онлайн-услуги «Отчет опекуна (попечителя) совершеннолетнего». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Семья» – «Опека и попечительство». Чтобы ее получить, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму, приложить документы и направить отчет на рассмотрение.

Ежегодный отчет о хранении, использовании имущества подопечного и об управлении этим имуществом нужно подавать до 1 февраля года, который следует за отчетным. Помимо этого, если опекуна освобождают от его обязанностей, то такой отчет подается в течение трех дней.

Услуга предоставляется бесплатно. Ответ поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.