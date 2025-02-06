В Подмосковье поступило 97 млн вызовов на номер «112»

Система-112 Подмосковья является самой крупной в России. С момента запуска службы поступило свыше 97 миллионов вызовов, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Каждый день на смену заступает около 400 операторов, которые обрабатывают более 30 тысяч обращений от граждан. Чаще всего жители обращаются за скорой медицинской помощью — более 25 миллионов вызовов. Также популярны службы полиции и ГИБДД, к которым поступило более 8 миллионов обращений. Остальные вызовы касаются пожарной охраны, службы газовой сети и других экстренных служб.

За время работы подмосковной службы спасения около 830 тысяч вызовов были направлены в другие регионы, что позволило оперативно оказать помощь людям за пределами области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.