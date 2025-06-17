В Подмосковье построят второй корпус высокотехнологичного ветеринарного госпиталя

Ветеринарный госпиталь премиум-класса построит второй корпус в рамках проекта комплексного развития территории Сколково Парк. Благодаря поддержке центра содействия строительству Московской области застройщик получил разрешение на строительство в Главгосстройнадзоре Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Здание станет вторым в составе высокотехнологичного госпиталя. С новым зданием клиники для животных превысит 4,6 тыс. квадратных метров.

Во втором корпусе откроют дополнительные высокотехнологичные операционные, при этом единственные в России — интеллектуально интегрируемые, расширится лабораторное отделение для быстрого проведения необходимых исследований, появится специальное отделение для скорой неотложной помощи животным. Кроме того, строительство второго корпуса позволит расширить зону обучения и практики ветеринаров, увеличить количество приемов пациентов всего госпиталя.

Госпиталь был открыт в 2020 году. Он стал первым в России специально спроектированным и построенным по всем стандартам ветеринарии и гуманной медицины учреждением для домашних животных. Здесь пушистым пациентам доступны высокотехнологичная диагностика и хирургические операции, отделения реанимации и интенсивной терапии, анестезиологии, неврологии, лабораторной диагностики и физической реабилитации. За пять лет более 51 000 четвероногих стали пациентами госпиталя.

Открыть новый корпус ветеринарного госпиталя планируют в конце 2026 года

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.