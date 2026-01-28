В подмосковье построят Центр медицинской реабилитации и благоустроят «Ансамбль усадьбы „Архангельское“»

Сбербанк выступит ключевым партнером в реализации ряда проектов, направленных на качественное развитие медицинской и социальной инфраструктуры для военнослужащих. В рамках Меморандума, подписанного с Минобороны России, стороны договорились о строительстве нового Центра медицинской реабилитации на территории Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий им. А. А. Вишневского. Центр увеличит возможности по реабилитации военнослужащих и будет иметь более 200 коек.

Проектом предусмотрено оснащение Центра высокотехнологичным оборудованием, в том числе с применением технологий VR/AR-терапии. Инфраструктура центра будет включать современные палаты, потолочную рельсовую систему для перемещения пациентов и систему цифрового сопровождения. Также будут развернуты отделения диагностики (КТ, МРТ, УЗИ), физиотерапии, гипербарической оксигенации и лечебной физкультуры. Это позволит проводить комплексную реабилитацию пациентов, в том числе с политравмами, используя полный спектр современных методов лечения: электросветолечение, магнитотерапию, водолечение, теплолечение и другие.

При поддержке Сбера также будет создано благоустроенное общественное пространство на территории объекта культурного наследия федерального значения — «Ансамбль усадьбы „Архангельское“. Трехстороннее соглашение между Сбербанком, Минобороны и Минкультуры России предусматривает расширение и благоустройство Музея-заповедника „Архангельское“, создание общественно полезного и социально значимого паркового пространства на части земельного участка Минобороны России в целях организации качественной реабилитации военнослужащих, а также для проведения на его территории культурно-образовательных, оздоровительных и спортивных мероприятий. Планируется, что после обновления будет обеспечен беспрепятственный доступ в парк посетителей Музея-заповедника „Архангельское“ и Центрального военного клинического санатория „Архангельское“ Минобороны России.

«Для Сбера принципиально важно участвовать в проектах, которые создают значимую социальную инфраструктуру для страны и ее защитников. Строительство многофункционального реабилитационного центра — это вклад в здоровье и возвращение к полноценной жизни тех, кто стоит на страже безопасности России. А совместная работа по приумножению культурного наследия „Архангельского“ поможет создать уникальную среду для отдыха и восстановления», — отметил президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.