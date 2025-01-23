В Подмосковье построят 10 детских садов в 2025 году

В 2025 году в Подмосковье продолжится масштабная программа по строительству объектов образования. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию 10 детских садов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Президент страны неоднократно подчеркивал, что тема демографии остается ключевой. Мы по-прежнему уделяем особое внимание созданию максимально комфортных условий для семей с детьми в нашем регионе. Это комплексная работа, важной ее составляющей также является создание новых мест в садиках. Ежегодно в Подмосковье строятся новые объекты, в прошлом году введены 11 детсадов», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

«В этом году у нас в планах 10 объектов. В частности, в Люберцах построят детский сад, рассчитанный на 560 воспитанников. В Химках на месте старого здания бывшего детского сада появится новое, садик будет рассчитан на 320 мест», — рассказал спикер Мособлдумы.

Строительство новых детских садов

Планируются к вводу в эксплуатацию:

на 560 мест по адресу: г. о. Люберцы, Проектируемый проезд 4037;

на 280 мест по адресу: Сергиево-Посадский г. о., Зубачево поле;

на 320 мест по адресу: г. о. Химки, мкр. Новогорск-Планерная, пр. Юбилейный, д. 28а;

на 240 мест по адресу: г. Домодедово, мкр. Южный;

на 115 мест по адресу: г. о. Истра, ЖК «Малая Истра»;

МБОУ СОШ № 1 со строительством пристройки на 80 мест по адресу: г. Лобня, ул. Комиссара Агапова, д. 8А;

на 225 мест по адресу: Раменский г. о., г. п. Раменское, Донинское шоссе, ЖК «Молодежный»;

на 250 мест по адресу: г. о. Солнечногорск, п. Поварово;

на 240 мест по адресу: г. Щелково, мкр. «Щелково-7», вблизи ул. Неделина;

на 200 мест по адресу: г. о. Люберцы, пос. ВУГИ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.