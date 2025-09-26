В Подмосковье построили пешеходный мост «Дружба»

сегодня в 14:10

Долгожданный пешеходный мост через озеро Черное, построен. Теперь жители Люберец и столицы смогут добираться из одного субъекта в другой пешком. Если идти прогулочным шагом, то пересечь мост можно всего за 6 минут. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора региона.

Ожидается, что мостом в среднем будут пользоваться 1 049 человек в час. Инфраструктурный объект соединяет два берега озера: ул. Лавриненко в столице и ЖК «Самолет» в Люберцах.

Длина объекта – 459 метров, мост оборудован удобными перилами, кроме того, на объекте установлены камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».

Возведение моста велось под надзором Главгосстройнадзора региона, инспекторы провели все необходимые контрольно-надзорные мероприятия. Для проверки качества материалов и прочности возводимых конструкций привлекалась подведомственная Главгосстройнадзору лаборатория ГБУ МО «Мособлстройцнил».

По результатам проведенной проверки завершения строительства, по объекту выдано заключение о соответствии проектной документации.

Мост «Дружба» стал ключевым элементом масштабного проекта благоустройства территории вдоль озера Черное, который в настоящее время реализуется в муниципалитете с учётом интересов горожан и предполагает обустройство прогулочных зон, создание амфитеатра, установку спортивных и игровых площадок.

