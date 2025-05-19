В Подмосковье посадили сосновый бор

МТС с благотворительным фондом «Система» провели восстановительную посадку более 6000 сосен в городском округе Солнечногорск Московской области, передает пресс-служба оператора.

Восстановительную посадку хвойных деревьев провели на месте погибшего от короеда леса. В акции приняли участие более 200 волонтеров.

Вице-президент, директор московского региона МТС Дмитрий Рылов отметил, что его коллеги активно поддержали проведение восстановительных посадок. Они приезжали целыми семьями, многие были с детьми.

«Это созвучно философии нашей компании и корпоративной культуре МТС мы поощряем совместную работу для актуальной помощи обществу и решения важных социальных задач. Вопросы поддержки окружающей среды и сохранения экологии всегда в фокусе и нашей бизнес-стратегии. МТС реализует ряд высокотехнологичных проектов, которые позволяют решать острые экологические проблемы. В Московском регионе мы обеспечили каналами связи „Центрлесхоз“ и установили камеры видеонаблюдения на антенно-мачтовых сооружениях», — рассказал Рылов.

Он добавил, что теперь специалисты центра мониторинга удаленно в режиме онлайн могут наблюдать за обстановкой лесных массивов Московской области и при сигналах о возможном возгорании незамедлительно выезжать на место и предотвращать чрезвычайные ситуации.

Акцию дополнила образовательная программа: лекция по экологии и инструктаж участников по высадке сеянцев лесных культур, конкурс чтецов для юных участников, приуроченный к 80-летию Великой Победы, экологическая викторина от «Волонтеров Леса», мастер-классы и игровые активности.

Директор департамента по развитию бренда и корпоративных коммуникаций Natura Siberica Марина Пудовкина рассказала, что забота об экологии всегда лежала в основе философии компании. Natura Siberica производит эффективную и современную косметику с использованием натуральных масел и экстрактов диких растений, собранных в лесах и полях Сибири.

«Как ответственный производитель мы считаем своим долгом возвращать природе богатства, которыми она так щедро делится с нами. Принимать участие в экологических акциях по восстановлению лесов стало доброй традицией для Группы компаний Natura Siberica, в этот раз мы вместе с БФ „Система“, „Волонтерами леса“, МТС, ГК „Холдинг Аква“ и другими партнерами акции „Помним вместе“ рады вновь сделать свой вклад в такое важное для экологии страны дело», — резюмировала Пудовкина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для региона. Здесь живет, отдыхает, гуляет и работает большое количество людей.

«Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.