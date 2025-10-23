В Подмосковье портал «Добродел» взял под контроль вопросы недвижимости

В мобильном приложении «Добродел» запустили новый раздел «Недвижимость». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В новом разделе пользователи могут самостоятельно добавлять и редактировать информацию об объектах недвижимости, привязывать лицевые счета, а также настраивать получение квитанций на оплату ЖКУ. Кроме того, там доступна синхронизация данных с Росреестром», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Раздел «Недвижимость» доступен авторизованным пользователям приложения «Добродел» во вкладке «Профиль». Здесь можно внести информацию о своих объектах недвижимости (адрес, кадастровый номер, площадь) вручную или запросить автоматическую синхронизацию с данными Росреестра. После чего для квартир в Московской области, прошедших синхронизацию или оформленных по договору соцнайма, появится возможность привязать лицевые счета и настроить получение квитанций за ЖКУ.

Портал «Добродел» — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Скачать приложение можно по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/app.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.