В Подмосковье порядка 60 раз проверили качество атмосферного воздуха в мае

За май специалисты ГКУ «Мособлэкомониторинг» совершили 65 выездов в городские округа, выполнили 59 поручений ведомства и отправили 31 письмо по компетенции в органы государственной власти, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«ГКУ «Мособлэкомониторинг» ответственны в выполнении работы по мониторингу окружающей среды в регионе. Специалистами ежедневно производятся замеры загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, проводится работа по передаче информации в надзорные органы для принятия решений, устанавливаются новые посты наблюдения за атмосферным воздухом и постоянно совершенствуется система мониторинга, — рассказал глава Минэкологии Тихон Фирсов. — За май ими совершено 65 выездов по обращениям граждан и чрезвычайным ситуациям, из которых 59 выездов для проведения исследований атмосферного воздуха и 6 для проведения исследований воды. До конца месяца запланировано еще 28 выездных мероприятий».

По результатам работы службы направлено 11 уведомлений о принятии мер и организации работы по недопущению (предотвращению) негативного воздействия на окружающую среду и 31 письмо в органы государственной власти по компетенции.

«ГКУ «Мособлэкомониторинг» является своеобразным «маячком», сигнализирующим об изменениях в окружающей среде. Организация подконтрольна нашему ведомству и выполняет важные задачи по проведению исследований компонентов окружающей среды. То, что нельзя определить органами осязания, может выявить лабораторный анализ, который является основным аспектом, позволяющим сделать выводы о наличии или отсутствии загрязнений», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.