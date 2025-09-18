В Подмосковье порядка 14 тыс заявлений на получение соцсправок подали онлайн

С начала года комплексной онлайн-услугой «Справки Минсоцразвития МО» на портале госуслуг Подмосковья воспользовались порядка 14 тысяч раз. В рамках нее можно оформить сразу три вида справок по социальным услугам. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка». Заявители могут получить справку о предоставлении пособий, компенсаций и иных видов социальной поддержки, а также справку о среднедушевом доходе семьи для получения бесплатной юридической помощи. Чтобы получить услугу, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму. Готовый документ поступит в личный кабинет заявителя.

Услуга предоставляется бесплатно. В случае положительного решения выбранную справку направят в личный кабинет на региональном портале.

Всего на портале госуслуг Подмосковья доступно 24 комплексные услуги. Например, «Ветеранам труда» для оформления льгот, «Кружки и секции» для записи ребенка в несколько кружков одним заявлением и др.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.