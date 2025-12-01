В Подмосковье полностью завершены работы по противопожарному обустройству лесов

В Московской области ежегодно, начиная с весны, осуществляются профилактические мероприятия по защите лесов от пожаров. Основной их целью является предотвращение возгораний, сдерживание распространения огня и обеспечение эффективного патрулирования для оперативного тушения пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

На территориях 19 лесничеств силами филиалов ГАУ МО «Мособллес» в соответствии с государственным заданием на 2025 год была проведена работа по приведению в нормативное состояние 284,9 км лесных дорог, которые обеспечат оперативный доступ пожарных расчётов и техники к местам возгораний. Также были созданы и очищены 5 697,3 км минерализованных полос, установлено 546 аншлагов и 564 шлагбаума, а также установлены и отремонтированы 895 мест отдыха в лесах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.