В Подмосковье покосили свыше 13 кв км газона за июль

Коммунальные службы продолжают активную работу по приведению газонов в нормативное состояние. За прошедший месяц произведен покос 27 017 объектов в Московской области, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Общая площадь покосов составила порядка 13 кв. км.

Лидируют в количестве обработанных участков Балашиха, где их число составило 1 216, Химки и Коломна — 1 156 и 1 151 соответственно.

Правила весенне-летнего покоса придомовых объектов: нормативное состояние газона составляет не более 20 см; покос проводится по сухой траве, поскольку влага приводит к нарушению работы техники; запрещается использование триммеров, кроме труднодоступных мест; перед работами с участка убирается мусор; в зоне покоса не допускается нахождение третьих лиц.

Оставить заявку на покос можно, обратившись в управляющую компанию дома.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.