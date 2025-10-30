В Подмосковье появятся советы старост сельских населенных пунктов

На 121-м заседании Московской областной думы внесены изменения в закон «О старостах сельских населенных пунктов в Московской области». Принятые поправки предусматривают возможность создания советов старост при главах муниципальных образований региона, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.

Новая норма позволит формировать постоянно действующий коллегиальный, совещательный и консультативный орган — Совет старост сельских населенных пунктов муниципального образования. Он будет создаваться на паритетной основе из числа сельских старост и представителей органов местного самоуправления. Порядок формирования советов будет определяться нормативными актами представительных органов муниципалитетов.

Основная цель создания советов — координация деятельности старост, обмен опытом и выстраивание эффективного взаимодействия с муниципальными администрациями.

«Староста — это «первое лицо» на селе, человек, к которому жители обращаются в первую очередь. Именно он быстрее всех узнает о проблемах и помогает их оперативно решать. Благодаря неравнодушию и активной позиции старост многие вопросы решаются быстрее и эффективнее», — подчеркнули в ведомстве.

Сегодня в Подмосковье свою деятельность осуществляют более 3 тысяч старост. Наибольшее их количество работает в округах: Сергиево-Посадском, Наро-Фоминском, Талдомском, Истре, Клину и Ступино.

Совместно со старостами проведено более 150 встреч и выездных администраций, в ходе которых обсуждались актуальные вопросы развития сельских территорий. Кроме того, в 2025 году ряд проектов инициативного бюджетирования, подготовленных при непосредственном участии старост, стал победителями регионального этапа конкурсного отбора и получат финансирование для реализации.

Принятые изменения позволят повысить эффективность работы сельских старост и усилить участие местных сообществ в развитии своих территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.