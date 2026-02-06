В Подмосковье появятся новые объекты образования

В Королеве продолжается обновление детских садов и школ. Депутат Госдумы Сергей Пахомов проверил ход капремонта школы № 1 и недавно обновленный детский сад на улице Пионерской.

«Постепенно приводим в порядок школы и детские сады, возведенные еще в прошлом веке. После новогодних праздников открылся капитально отремонтированный детский сад — его посещают более 180 малышей. Заменили кровлю, входные группы, окна, инженерные коммуникации, обновили фасад и внутренние помещения, обустроили прогулочные площадки. В школе № 1 подрядчик приступил к строительно-монтажным и отделочным работам. Будем контролировать ход работ, чтобы к 1 сентября здесь открылся современный образовательный комплекс», — отметил парламентарий.

Денис Кравченко провел встретился с ректором Московского финансово-юридического университета Алексеем Забелиным и обсудил вопрос по развитию филиальной сети в Подмосковье, включая образовательный кластер с МГТУ-МАСИ на территории бывшего Сергиево-Посадского аграрного колледжа.

«Кластер объединит вуз, колледж, школу, детский технопарк, центр креативных индустрий и традиционных ремесел. Проект разработали студенты архитектурных вузов на конкурсе „Благоустрой“. В другом приобретенном комплексе зданий образовательного учреждения в Сергиевом Посаде планируется открытие школы-пансиона, в котором, в том числе, будут обучаться дети участников СВО», — рассказал парламентарий.

В Электростали Геннадий Панин лично убедился, как продвигается ремонт музыкальной школы 50-х годов постройки.

«Благодаря Народной программе „Единой России“ откроются новые классы для индивидуальных занятий, уютные репетиционные зоны и светлые аудитории для теории. Сейчас завершаются трудоемкие работы по усилению конструкции: заменили межэтажное перекрытие, укрепили фундамент. В классах установят акустические панели для шумоизоляции», — подчеркнул Панин.

В бронницкой Гимназии имени А. А. Пушкина депутат Госдумы Александр Коган провел встречу с педагогами школы, которые были обеспокоены состоянием кровли здания.

«После экспертизы включим реконструкцию гимназии в план работ. Единодушно поддержали строительство нового Дома культуры — действующие площадки не справляются с запросами жителей, особенно молодежи. Также рассмотрим создание современного студенческого кампуса с востребованными направлениями», — сказал Коган.

Региональная неделя депутатов Государственной Думы — это прямая работа с избирателями, проверка исполнения наказов по Народной программе «Единой России». Встречи с жителями позволяют депутатам оперативно решать проблемы и обеспечивать выполнение президентских поручений на местах. Работа ведется в тесной связке с региональными и муниципальными властями, общественными приемными партии.

Народная программа «Единой России» была принята в 2021 на выборах депутатов Мособлдумы и Госдумы, в нее вошло 780 тысяч наказов от избирателей Подмосковья, на сегодняшний день выполнено более 90% из них.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.