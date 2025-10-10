В Подмосковье появится завод по производству изделий из полиуретана

Компания «НПО Кравхим» построит завод по производству изделий из полиуретана в подмосковном Богородском округе. Инвестор получил разрешение на строительство, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В рамках поддержки от областного правительства инвестору на льготных условиях был предоставлен в аренду земельный участок площадью 2,3 га. Компания планирует построить на нем цех по производству и склад. Инвестиции в проект оцениваются в 200 млн рублей. На новом предприятии будет создано 15 рабочих мест. Проект планируется реализовать в IV квартале 2027 года», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На предприятии будут производить литьевым методом изделия из полиуретана, необходимые для использования в строительстве, машиностроении, хозяйственной, бытовой деятельности и смежных областях. Выйти на проектную мощность копания планирует в 2029 году. После этого на предприятии будут производить более 90 тыс. единиц продукции ежегодно.

Подобрать площадку для реализации проекта в Подмосковья можно на инвестиционной карте Московской области: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Инвесткарта создана в рамках реализации регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.