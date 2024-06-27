В Подмосковье появится спецреестр со сведениями о мастерах НХП

Реестр будет создан в форме информационной системы, будет содержать все необходимые сведения. Он позволит вести полноценный и структурированный учет всех участников правоотношений.

Законопроект был принят Мособлдумой в первом чтении в апреле этого года, во втором — в мае. Теперь, после доработки, он принят в целом.

«Реестр будет опубликован на сайте профильного министерства и можно будет посмотреть, является ли тот или иной мастер официальным производителем НХП», — пояснила председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Также парламентарий добавила, что согласно принятому закону, определяются основные направления государственной поддержки и полномочия органов государственной власти Московской области. Помимо регионального реестра мастеров НХП устанавливается обязанность размещения сведений об организациях НХП, местах их традиционного бытования, решений Художественно-экспертного совета Московской области.

«Необходимость принятия нового регионального закона назрела. Закон региона „О народных художественных промыслах в Московской области“ был принят 24 года назад и не отвечал в должной мере современным вызовам и тенденциям. Теперь же он охватывает весь спектр участников правоотношений, имеет актуальные понятия и термины», — обозначила Самединова.

Подмосковье является лидером в сфере НХП. В регионе производится более 50% всех видов народных художественных промыслов. В области свою деятельность ведут 19 предприятий по 8 видам промыслов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода. Такие мастера учатся много лет.