В Подмосковье появится система оценки управляющих компаний

Критерии и механизмы оценки руководителей управляющих организаций обсудили в областном правительстве в рамках стратегической сессии «Команду делают люди. Трансформация к лучшему», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Участие в мероприятии приняли более 100 муниципальных и частных управляющих компаний, в ведении которых находится 50% от общего фонда многоквартирного жилья региона, а также главы и заместители глав городских округов Подмосковья, курирующие вопросы деятельности управляющих организаций и ЖКХ.

«Эффективность работы управляющей компании напрямую зависит от ее руководителя. Он задает общее направление развития, организует работу, а также мотивирует и контролирует сотрудников. Сегодня важно управляющим компаниям выстраивать диалог с жителями и отвечать их запросам. Только слаженная работа и квалифицированные кадры разных уровней профильной подготовки могут обеспечить качественный результат», — сообщил зампредседателя правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Представители министерства, муниципальной власти и бизнеса были распределены на команды для всестороннего рассмотрения вопросов и решения поставленной задачи — предложить и обосновать критерии оценки управляющей компании. Результатом работы 8 команд стала разработка и презентация собственных моделей KPI руководителя УК.

В завершение для участников было предложено онлайн-голосование по итогам которого выбрали ключевые показатели, среди них:

удовлетворенность жильцов;

внедрение новых технологий и сервисов — например, собственный сайт с возможностью оставить заявку на ремонт или сообщить о проблеме;

уменьшение задолженностей перед РСО;

укомплектованность штата.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.