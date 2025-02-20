В Подмосковье появился «Лесной дозор»

Танинское участковое лесничество Талдомского филиала ГАУ МО «Мособллес» заключило договор с Запрудненской школой-интернатом для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудничество на протяжении 2024 года стало основой для создания школьного лесничества «Лесной дозор», сообщает пресс-служба администрации Талдомского округа.

Цель нового лесничества — не только знакомить детей с природой и основами экологии, но и развивать у них навыки командной работы, ответственность и любовь к окружающему миру. Учащиеся будут изучать флору и фауну родного края, участвовать в различных мероприятиях.

Лесничие отметили, что проект «Лесной дозор» станет важным шагом в интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общество, а также поможет им развивать свои способности в дружелюбной и поддерживающей атмосфере.

«Мы уверены, что природа станет мощным источником вдохновения и развития для детей, и рады, что можем предоставить им возможность познакомиться с ней поближе», — отметил старший участковый Талдомского филиала ГАУ МО «Мособллес» Алексей Андреев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.

