В Подмосковье появилась 801 новая видеокамера «Безопасного региона» в октябре

В рамках программы «Безопасный регион» на территории Московской области в октябре была установлена 801 видеокамера. Они размещены в общественных местах, на крупных дорожных развязках и перекрестках, на социальных объектах и подъездах многоквартирных домов, обеспечивая дополнительные меры защиты жителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Места размещения камер определяются межведомственными рабочими группами, действующими в каждом городском округе региона. Они учитывают анализ ситуации и рекомендации правоохранительных органов.

Система «Безопасный регион» является незаменимым помощником в обеспечении общественного порядка. Сегодня в Подмосковье к ней подключено почти 163 тыс. камер, часть из них — с функциями искусственного интеллекта, что позволяет распознавать лица злоумышленников», — подчеркивает руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.