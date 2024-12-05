В Подмосковье пояснили, когда долги могут стать препятствием к выезду за рубеж

Перед тем, как запланировать заграничную поездку, судебные приставы Подмосковья рекомендуют жителям убедиться в отсутствии возбужденных в отношении них исполнительных производств, в рамках которых могут быть наложены ограничения. В ряде случаев из-за производств может быть ограничено право выезда за границу РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление об ограничении должника в праве на выезд из России. Если исполнительный документ не является судебным актом, то решение о подобном ограничении права может принять суд по заявлению судебного пристава-исполнителя или взыскателя.

Постановление об ограничении на выезд должника за пределы РФ является мерой принудительного характера и выносится в следующих случаях:

задолженность по требованиям о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, превышает 10 тыс. рублей;

требования исполнительного документа носят неимущественный характер (например, требование о восстановлении на работе незаконно уволенного сотрудника, выселении должника или вселении взыскателя, сносе здания, передаче ребенка и пр.);

задолженность по иным требованиям (например, административным штрафам, налогам, коммунальным платежам) составляет 30 тыс. рублей и более. Однако по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения требований должник, в случае непогашения задолженности в полном объеме, может быть ограничен в праве на выезд и при наличие долга в размере 10 тыс. рублей.

Снятие ограничения — многоэтапная процедура и осуществляется посредством электронного межведомственного документооборота. Бумажная копия постановления о снятии ограничения на выезд из РФ и документы об оплате долга не являются основанием для пропуска через государственную границу.

На портале госуслуг функционирует сервис «Ход снятия ограничения выезда из России». Он позволяет гражданам-должникам мгновенно получать сведения об ограничении выезда за пределы страны, которые отображаются на главной странице личного кабинета. Жителей Подмосковья призывают проверять задолженность и снимать ограничения заранее.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.