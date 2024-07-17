В Подмосковье подвели промежуточные итоги президентских программ

В Московской области ход работ по программам капремонта и строительства образовательных учреждений, готовность школ и детсадов к началу нового учебного года обсудили на федеральном штабе «Единой России» и Минпросвещения, который провели врио секретаря Генсовета Владимир Якушев и министр Сергей Кравцов, передает пресс-служба партии.

Владимир Якушев сообщил, что на сегодняшний день в Подмосковье построены 1236 новых школ и 1680 детсадов. В этом году запланирован ввод 364 новых школ на 300 тысяч мест.

По программе капремонта отремонтировано 4122 школы. За счет федеральных средств в 2024 году запланирован ремонт 1057 школ. Из них 534 школы — с окончанием работ в 2025 году.

«По 1030 объектам контракты заключены, работы идут в графике. Среди регионов с большим количеством и высокой степенью готовности объектов — Ставропольский край, Республика Татарстан, Белгородская, Калужская, Нижегородская, Тульская, Новосибирская, Омская, Свердловская области, Кемеровская область — Кузбасс. Хочу поблагодарить всех за работу», — сказал врио секретаря Генсовета партии.

За каждым объектом капремонта школ закреплены депутаты от «Единой России» всех уровней, сенаторы. Они несут персональную ответственность за качество и сроки выполнения работ. Сергей Кравцов отметил, что такая система контроля доказала свою эффективность и может быть использована при реализации новых национальных проектов.

«У нас в высокой степени готовности нацпроекты „Молодежь и дети“ и „Семья“. Опыт и реализацию (программ капремонта школ и строительства новых образовательных учреждений — прим.) в таком темпе предлагаю продолжить», — сказал министр.

Он также отметил, что Минпросвещения начало отбор заявок на следующий цикл капремонта школ, детсадов и колледжей и будет учитывать результаты реализации президентской программы. Если работы по объектам не завершены, то для таких регионов введут штрафные санкции.

«Объем распределенных субсидий регионам будет уменьшаться. При этом все объекты должны быть построены, но за счет региональных средств», — подчеркнул Сергей Кравцов.

По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, в этом году Московской области также запланировано отремонтировать 42 школы, 25 детских садов, 10 колледжей и 4 объекта допобразования. На ряде объектов работы уже завершены, среди них — это детский сад № 55 в Одинцово, детский сад в Электрогорске № 43, детский сад № 14 в Лотошино и дошкольное образовательное учреждение в Бронницах.

«Все образовательные учреждения очень ждут наши жители и 1 сентября более 30 тысяч ребят пойдут в обновленные детские сады, школы и колледжи. Все они включены в перечень наказов Народной программы партии. Поэтому тут особый контроль — за каждым объектом закреплены депутаты муниципального, регионального и федерального уровней за соблюдением не только качества строительных работ, но и сроков выполнения. В каждом округе Подмосковья депутатский корпус совместно с родительским комитетом проводят выездные мероприятия, чтобы наглядно оценить проводимые на объекте работы», — сказал Брынцалов.

Он также подчеркнул, что с начала текущего года депутаты «Единой России» совершили порядка 1 тысячи выездов по контролю капремонта и оснащения объектов образования, более 700 выездов на объекты провели депутаты местных Советов. В мониторинг входят не только школы и сады, которые находятся в процессе строительства, но и те, где работы были завершены в прошлые годы.

Ранее Игорь Брынцалов в ходе заседания фракции в региональном парламенте поручил депутатам в летний период усилить контроль за капитальным ремонтом объектов образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе активно готовят школы к новому учебному году.

«В этом году за парты в Подмосковье сядут 1 млн 80 тыс. школьников, ожидается рекордное число первоклашек — 120-125 тыс. (в прошлом было порядка 115 тыс.). Наша задача — сделать так, чтобы все наши школьники всегда с удовольствием шли учиться, поэтому самое пристальное внимание мы уделяем качеству образования», — отметил Воробьев.