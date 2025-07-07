В международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» 7 июля прошла пресс-конференция, посвященная предварительным итогам единого государственного экзамена 2025 года. Участие в мероприятии приняли министр просвещения РФ Сергей Кравцов, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев и директор ФИПИ Оксана Решетникова. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В ходе конференции эксперты подвели итоги основного этапа экзаменационной кампании, назвали средние баллы по основным предметам, рассказали о контрольных мерах, применявшихся в этом году, и особенностях проведения ЕГЭ в приграничных и новых регионах.

По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, профильная математика, информатика, физика, химия и биология в этом году стали самыми популярными предметами среди выпускников. Средние баллы по этим дисциплинам варьируются от 54,5 до 62. Он также отметил устойчивый рост интереса к инженерным специальностям и профессии учителя.

По данным министерства, число заявлений в педагогические вузы в этом году превысило 233 тысячи, обогнав по популярности IT-направления.

Кроме того, министр подчеркнул активное развитие среднего профессионального образования: только за первые две недели приемной кампании в колледжи и техникумы было подано около 450 тысяч заявлений — это почти на 200 тысяч больше по сравнению с прошлым годом.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что на пересдачу ЕГЭ в этом году зарегистрировались 144 тысячи человек. Он отметил, что все экзамены прошли в штатном режиме.

На фоне положительных общероссийских тенденций заметны и достижения отдельных субъектов. Московская область демонстрирует достойные результаты как по качеству подготовки выпускников, так и по уровню интереса к педагогическим и инженерным специальностям.

«В этом году действительно наблюдается рост числа участников ЕГЭ по естественно-научным предметам. Выпускники одиннадцатых классов чаще всего выбирали профильную математику, информатику, физику, химию и биологию, демонстрируя высокий уровень подготовки. По предварительным итогам экзаменационной кампании 2025 года в регионе — 643 стобалльника, 24 участника набрали по 200 баллов, а один выпускник показал уникальный результат — 300 баллов по трем предметам», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

По словам министра, в рамках приемной кампании 2025 года наблюдается рост интереса к педагогическим направлениям подготовки.

«Мы фиксируем рост интереса абитуриентов к поступлению в педагогические вузы. По состоянию на 7 июля 2025 г. общее число заявлений, поданных в подмосковные педвузы на педагогические специальности составляет более четырех тысяч заявлений, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года», — добавила Ингрид Пильдес.

В ведомстве подчеркнули, что достигнутые результаты — это показатель серьезной системной работы педагогов, школ и органов управления образованием региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.